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26.04.2020 - 17:17 | | AA

Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 3 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği fuhuş operasyonunda, aralarında kamu görevlisinin de bulunduğu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların müşterilerle konuşurken fuhuş yaptırdıkları kadınlardan "Zeytinyağı" ve "Halı" olarak bahsettikleri, müşterilerin ise beğendiği kadın için "1 teneke zeytinyağı" ifadesi kullandığı tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 1'i, çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince "Fuhşa teşvik, aracılık ile rüşvet" suçundan tutuklandı.

Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

En acı kare! Aynı aileden 4 kişi yan yana...Manisa'nın Salihli ilçesinde iki aile arasında mera tartışması nedeniyle çıkan kavgada öldürülen Halil Mısırlı (63), eşi Halime Mısırlı (64) ile çocukları Halil İbrahim Mısırlı (40) ve Hasan Mısırlı'nın (41) cenazeleri, yaşadıkları kırsal Eldelek Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.
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