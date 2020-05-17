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17.05.2020 - 16:00 | | İHA

Gaziantep'te iki mahalle daha karantinaya alındı!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Aşağı Arıl ve Uğruca mahalleleri karantina altına alındı.

Gaziantep'te iki mahalle daha karantinaya alındı!

Şehitkamil ilçesi Aşağı Arıl Mahallesi'nde ikamet eden 2 kişi ve Uğruca Mahallesi’nde yaşayan 1 kişinin corona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine iki mahallede de karantina uygulaması başlatıldı. Test sonuçları pozitif çıkan şahıslar hastanede tedavi altına alınırken, şahısların aileleri ve temas kurdukları yakınları ise evlerinde karantina uygulamasına dahil edildi.

Şehitkamil Belediyesi ekipleri, corona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla iki mahallede de dezenfektan çalışmaları başlattı. Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallerde gerçekleştirilen dezenfekte işlemi periyodik ve kapsamlı halde yürütülüyor. Ekipler hastalığın görüldüğü çevre mahallelerde de dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor.

 

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