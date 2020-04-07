07.04.2020 - 11:30 | | AA
Gaziantep'te karantinadaki vatandaşlara bando takımından moral konseri
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bando takımı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Cezayir'den kente getirilerek yurtlarda karantina altına alınan vatandaşlara moral konseri verdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yurt dışından geldikleri için yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ümmü Gülsüm Yurt Müdürlüğünde karantina altına alınan 684 kişi için "Moral ve Motivasyon Etkinliği" düzenlendi.
Bu kapsamda bir haftadır karantinada tutulan vatandaşlar, yurdun bahçesinde bando ekibi tarafından verilen konser ile moral buldu.
Vatandaşlar, pencerelere çıkarak konsere eşlik etti.
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