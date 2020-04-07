Gaziantep'te karantinadaki vatandaşlara bando takımından moral konseri

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yurt dışından geldikleri için yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ümmü Gülsüm Yurt Müdürlüğünde karantina altına alınan 684 kişi için "Moral ve Motivasyon Etkinliği" düzenlendi.

Bu kapsamda bir haftadır karantinada tutulan vatandaşlar, yurdun bahçesinde bando ekibi tarafından verilen konser ile moral buldu.

Vatandaşlar, pencerelere çıkarak konsere eşlik etti.



