Gaziantep'te operasyon! Onlarcası ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek amacıyla kent genelinde operasyon başlattı.

Polis ekipleri tarafından Şahinbey ilçesi Karatarla Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada 41 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Ekipler, Şahinbey Etiler Mahallesi'nde bir ikamette ise 80 şişe sahte içki ele geçirdi.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.