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22.10.2020 - 12:20 | | DHA

Gaziantep'te, operasyonları önceden haber veren 4 polis tutuklandı

Gaziantep'te, yapılacak operasyonları önceden haber verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan biri komiser 4 polis memuru tutuklandı.

Gaziantep'te, operasyonları önceden haber veren 4 polis tutuklandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli biri komiser 4 polis memuru hakkında, düzenlenecek operasyonlara ilişkin dışarı bilgi sızdırdığı ve rüşvet aldıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırma sonunda görevi kötüye kullandıkları belirlenen 4 polis, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen polisler, 'Görevi kötüye kullanma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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