Son dakika! Gaziantep'te, seyyar satıcılara corona virüs yasağı

Kentte artan koronavirüs vakalarının önüne geçmek için Gaziantep Valiliği ek tedbirler aldı. Bayrama sayılı günler kala alınan tedbirlerle alışverişe çıkan vatandaşların çarşı ve pazardaki yoğunluklarının düşürülmesi amaçlanıyor.

Yeni tedbirlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Davut Gül, "Gaziantep il genelinde, bayram alışverişi başta olmak üzere sokaklarda seyyar satıcıların ürün satması yasaklanmıştır. Yoğunluğu azaltmak için; bayrama kadar olan sürede sebze meyve pazarlarıyla giyim pazarlarını ayırarak, farklı günlerde hizmet vermeleri sağlanacaktır" dedi.