MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG üyesi sanığa hapis
ABONE OL
26.10.2020 - 11:46 | | AA

Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG üyesi sanığa hapis

Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye ilişkin davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG üyesi sanığa hapis

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Hüseyin B, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Sanık, kaçak geçtiği Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin kendisini alıkoyduğunu ve silahlı eğitim verdiğini ancak çatışmaya girmediğini öne sürerek, terör örgütü üyesi olmadığını iddia etti.

Duruşma savcısı, sanığın terör örgütü PKK/YPG'ye katıldığını ve ele geçirilen materyalin bunu doğruladığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

 

    Son dakika! İstanbul'da İETT otobüsünde mastürbasyon rezaletiİstanbul İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde bulunan yolcu, etrafındaki diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı. O anlar yan koltukta oturan kadın yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılarak çok sayıda kişinin tepkisini aldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstiklal Marşı'nın 10 kıtası | İstiklal Marşı kabulü ne zaman?

    İstiklal Marşı'nın 10 kıtası | İstiklal Marşı kabulü ne zaman?

    Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

    Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

    Sıfır otomobil alımında 'torpil' dönemi

    Sıfır otomobil alımında 'torpil' dönemi

    Son dakika... Deprem mi oldu? AFAD 26 Ekim son depremler listesi...

    Son dakika... Deprem mi oldu? AFAD 26 Ekim son depremler listesi...

    Sıradaki Haber