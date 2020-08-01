MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
ABONE OL
01.08.2020 - 14:09 | | DHA

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 71 gram uyuşturucu madde, 3 uyuşturucu hap, 4 mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kurbanlık boğazın boynuzlarını tuttu, kendini yerde buldu!Trabzon’da kurbanlık boğa boynuzlarını tutan şahsı savurarak rodeo gösterilerini aratmayan bir hamle yapsa da kurban olmaktan kurtulamadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursa'da kurban eti bozulmasın diye arabasına kurduğu sistem görenleri şaşırttı

Bursa'da kurban eti bozulmasın diye arabasına kurduğu sistem görenleri şaşırttı

Milyonları ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor...

Milyonları ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor...

"Muharrem İnce’yi izlememiz gerekiyor"

"Muharrem İnce’yi izlememiz gerekiyor"

Şehit Eren’in annesinden Ekrem İmamoğlu'na: Şimdiye kadar neden gelmediniz

Şehit Eren’in annesinden Ekrem İmamoğlu'na: Şimdiye kadar neden gelmediniz

Sıradaki Haber