Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 71 gram uyuşturucu madde, 3 uyuşturucu hap, 4 mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.