MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
ABONE OL
08.11.2020 - 11:44 | | DHA

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığını saptadığı Güneykent Mahallesindeki bir eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler; 50 kilo 500 gram metamfetamin, 28 bin uyuşturucu hap, 85 gram kokain, 4 hassas terazi, 5 tarihi eser oldukları değerlendirilen sikke ve heykel ile uyuşturucu ticaretinden sağlanan bir miktar para ele geçirdi. Uyuşturucu ve tarihi eserlere el koyan ekipler, evde bulunan 2 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

 

Yıkılan binayı böyle izledilerİzmir depreminde hasar gören binalardan Yılmaz Erbek Apartmanı’nın kontrollü yıkımını, çok sayıda vatandaş izledi. Bazı vatandaşlar o anları kamerayla çekerken, alanda bulunanlarının çoğunun apartman sakini olmaması dikkat çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İBB burs sonuçları açıklandı mı, 2020 burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuçları açıklandı mı, 2020 burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İndirim fırsatı! Son 11 gün...

İndirim fırsatı! Son 11 gün...

İşte ABD'nin yeni First Lady'si

İşte ABD'nin yeni First Lady'si

Öldü sanılıyordu! Gerçek çok başka çıktı

Öldü sanılıyordu! Gerçek çok başka çıktı

Sıradaki Haber