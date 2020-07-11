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11.07.2020 - 09:21 | | DHA

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu!

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 14 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 45 gram uyuşturucu, 118 uyuşturucu hap, 5 kurusıkı tabanca, ruhsatsız 4 tabanca ve 5 tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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