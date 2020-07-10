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10.07.2020 - 11:19 | | İHA

Gaziantep'te yılan paniği! 2 engerek sulama kanalında görüldü

Gaziantep'te sıcak havada su arayan yabani hayvanlar yerleşim alanına yönlendi. Sulama havuzuna düşen ve zehirli olduğu bilinen engerek yılanları ise ekipleri alarma geçirdi.

Gaziantep'te yılan paniği! 2 engerek sulama kanalında görüldü

Gaziantep'in islahiye ilçesi Köklü Mahallesi'nde aşırı sıcaklar nedeniyle yuvalarından çıkan 2 engerek türü yılan, bölgede bulunan sulama havuzuna düştü. Gören vatandaşların ihbarı üzerine Dilsiz Kullar Yaşam Merkezi ekipleri, havuza girerek, kullandıkları kancalı sopalar yardımıyla yılanları sudan çıkardı. Zehirli oldukları bilinen yılanlar, sudan çıkarıldıktan sonra doğaya salındı. Bir süre güneşte hareketsiz bekleyen yılanlar daha sonra ise gözden kayboldu. Yılanları kanaldan çıkaran ekipler hem yılanları hem de çevredeki insanları büyük bir tehditten kurtardı.

Yaşam Merkezi personellerinden Hasan Gür, daha önce sokak hayvanlarını topladıklarını, ilk kez bir yabani hayvanı kurtardıklarını anlatarak, "Biz genelde sokak hayvanlarını topluyoruz, tedavisini yapılmak üzere merkeze götürüyoruz. Ama bu kez hiç alışık olmadığımız bir hayvan çıktı karşımıza. vatandaşların ihbarı üzerine geldiğimiz sulama kanalında 2 adet yılan gördük. Bunları çıkartarak, doğal yaşamlarına saldık" diye konuştu.

81 ilin atık suyunda korona virüs incelemesi! İstanbul'u geçti...Türkiye'de koronavirüsün atık sulardaki varlığının araştırılması için devam eden çalışmalarda ilk sonuçlar alındı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi, "Analizlere bakıldığında atık suda SARS-CoV2'yi en yoğun olarak biz bugüne kadar, Konya ilinde gözlemledik. Konya ilini takip eden İstanbul'du. İstanbul ve Konya açık ara diyelim, onları takiben ise Bursa, İzmit, İzmir ve Antalya'nın bazı bölgelerinde virüs konsantrasyonlarına gözlemlenebilir mertebede rastladık" dedi.
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