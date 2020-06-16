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16.06.2020 - 09:57 | | DHA

Gaziosmanpaşa'da hırsızlar pazarcı kamyonetlerine dadandı

Gaziosmanpaşa'da pazar arabası olarak kullanılan bazı kamyonetler teker teker çalındı. Mahalle sakinleri güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızların yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu.

Gaziosmanpaşa'da hırsızlar pazarcı kamyonetlerine dadandı

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde pazar arabası olarak kullanılan kamyonetlere son zamanlarda hırsızlar dadanmaya başladı. Arka arkaya yaşanan bu hırsızlıkların ardından sadece bir kamyonet bulundu. Çalınan kamyonetlerinin yerine yenisini almak zorunda kalan bazı vatandaşlar, araçlarını oturdukları evin pencere korkuluklarına zincirlemeye başladı.

"KENDİMİZİ KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Yaklaşık 4 ay önce kamyoneti çalınan Muammer Burma, yaşadığı mağduriyeti anlattı. Hırsızlara karşı kendilerini korumaya çalıştıklarını söyleyen Burma, "4 ay önce aracım çalındı, karakola gittim. O gün, bu gün aracımdan herhangi bir haber alamıyorum. Daha sonra eski bir araç aldım. Gördüğünüz gibi bu yöntemi geliştirdik. Bu şekilde kendimizi korumaya çalışıyoruz. Biz Gaziosmanpaşa'da hepimiz mağduruz. Araçlarımız gelip tek tek çalınıyor" dedi. Mahalle sakinlerinden Özgür Günay da, kamyonetlerde güvenlik sisteminin yetersiz olması nedeniyle hırsızların hedefi olduğunu ve alınan önlemlerin çare olmadığını söyledi.

Çalınan kamyonetini bulan Alparslan Kalpaklı, "Aracım yaklaşık 2 ay önce çalındı. Eşim beni uyandırdığında şaşırdım, arabanda direksiyon kilidi vardı. Adamlar kendi aracıymış gibi alıp gittiler. 5 gün boyunca aradım. Biz arkadaşlarımızla 7-8 araba çıktık, İstanbul'un genelinde aradık bulamadık. Gece ansızın bir yerden haber geldi, şansımız vardı bulduk. Bulamayan, mağdur olan arkadaşlarımız var. Gaziosmanpaşa'da çalınıp bulunan tek araç benim aracım" dedi.

Mahallede arka arkaya yaşanan hırsızlık olaylarından bazıları güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde hırsızların mahalleye arabayla gelip kamyoneti çaldıkları görüldü. Hırsızlık olayları nedeniyle mağdur olan mahalle sakinleri yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

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