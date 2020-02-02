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02.02.2020 - 14:04 | | DHA

Gebze Emniyet Müdürlüğü'nün arşiv odasında yangın

Kocaeli'de, Gebze Emniyet Müdürlüğü'nün arşiv odasında, UPS (güç kaynağı) cihazı kablosunun tutuşmasıyla yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Gebze Emniyet Müdürlüğü'nün arşiv odasında yangın

Gebze Emniyet Müdürlüğü binasının 4'üncü katında bulunan arşiv odasından öğle saatlerinde dumanların yükseldiğini fark eden memurlar, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, UPS cihazı kablosunun tutuşmasıyla yangın çıktığını belirledi. Alevler, büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın nedeniyle cihazda hasar meydana geldi.

Gebze Emniyet Müdürlüğünün arşiv odasında yangın

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