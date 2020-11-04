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04.11.2020 - 15:58 | | DHA

Gece kulüpleri ve taksi duraklarını haraca bağlayan çete çökertildi

Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt’ta bulunan eğlence mekanları ve taksi duraklarından haraç aldıkları iddia edilen 24 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlarından tutuklandı. Şüphelilerin ev aramalarında 1 adet pompalı tüfek, 2 tabanca ve bir adet pala, sahte 50 bin dolar ele geçirildi.

Gece kulüpleri ve taksi duraklarını haraca bağlayan çete çökertildi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt’ta eğlence mekanlarından ve taksi duraklarından haraç aldıkları belirlenen 24 kişiyi fiziki ve teknik takip sonucu tespit etti. Ekipler İstanbul, Muş, Mardin ve Çanakkale’de önceden belirlenen adreslere 16 Ekim'de saat 05.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev aramalarında 1 adet pompalı tüfek, 2 tabanca ve bir adet pala, sahte 50 bin dolar ele geçirildi.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden 14 kişinin ‘Dumanlar’ adını verdikleri suç örgütüne üye oldukları öğrenilirken, Mesut D.‘ nin ise örgüte ele başılık ettiği belirtildi. Adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkarılan 24 şüpheliden 22’si suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vali Ali Yerlikaya İstanbul için alınan yeni kararları açıkladıİstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Ali Yerlikaya, “Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 60 yaş üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınlar ise evden çalışabilecek. Sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı” dedi
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