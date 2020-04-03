03.04.2020 - 03:20 | | DHA
Gece yarÄ±sÄ± basÄ±ldÄ±lar! 3 kiÅŸi yakalandÄ±
ANKARA'da koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± alÄ±nan tedbirler kapsamÄ±nda faaliyetleri geÃ§ici olarak durdurulmasÄ±na raÄŸmen gizlice Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan bir kahvehaneye yapÄ±lan baskÄ±nda iÅŸyeri sahibi ihle 3 kiÅŸi yakalandÄ±. Ä°ÅŸyeri sahibi ile oyun oynayan 3 kiÅŸiye para cezasÄ± uygulandÄ±.Â
Ankara'da, Yenimahalle Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ SuÃ§ Ã–nleme ve SoruÅŸturma BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, Åžehit Mehmet Kolcu Caddesinde bir kahvehanenin aÃ§Ä±k olduÄŸu ihbarÄ±nÄ± aldÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine kahvehaneye baskÄ±n yapan polis ekipleri, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± tedbirleri kapsamÄ±nda kapalÄ± olmasÄ± gereken kahvehanenin aÃ§Ä±k olduÄŸunu tespit etti. YasaÄŸa uymayan iÅŸ yeri sahibi S.N.'ye 3 bin 150 lira ve iÃ§eride bulunan 3 kiÅŸiye toplamda 1176 lira idari para ceza kesildi. YapÄ±lan inceleme sonrasÄ±nda ruhsatÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± belirlenen kahvehane mÃ¼hÃ¼rlendi.
Bu arada, iÅŸyeri sahibi S.N.'nin kumar oynanmasÄ± iÃ§in yer ve imkan saÄŸlama ve birÃ§ok suÃ§tan kaydÄ±nÄ±n olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.