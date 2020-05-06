Gece yarÄ±sÄ± dehÅŸet! Sokak ortasÄ±nda Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ler

Olay, akÅŸam saatlerinde Merkez YÃ¼reÄŸir ilÃ§esine baÄŸlÄ± 19 MayÄ±s Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Ali Seyhan, iddiaya gÃ¶re sokakta yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan tabancayla kurÅŸun yaÄŸmuruna tutuldu.



SaldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren ÅŸÃ¼pheliler olay yerinden otomobil ileÂ kaÃ§arken,Â silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi.Â



GÃ¶ÄŸsÃ¼ne isabet eden kurÅŸunlarla aÄŸÄ±r yaralanan Seyhan, olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekibininÂ ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Adana Åžehir EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Talihsiz genÃ§, burada yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti. SeyhanÄ±n cesedi otopsiÂ yapÄ±lmak Ã¼zere Adana Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, kaÃ§an ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.