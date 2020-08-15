MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gece yarısı feci kaza! Dinamit yüklü kamyon devrildi
ABONE OL
15.08.2020 - 03:51 | | AA

Gece yarısı feci kaza! Dinamit yüklü kamyon devrildi

Erzurum'un İspir ilçesinde, yaklaşık 4 ton dinamit taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.

Gece yarısı feci kaza! Dinamit yüklü kamyon devrildi

Pazaryolu ilçesi yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 05 AL 600 plakalı dinamit yüklü kamyon, Erzurum-Rize kara yolunda Özbağ Mahallesi'ndeki Yukarı Özbağ Tünelleri mevkisinde yoldan çıkıp şarampole devrildi.

Kamyondaki Turgut Çetin (28) ile amcasının oğlu Kenan Çetin (28) hayatını kaybetti. Kamyonda taşınan dinamit paketleri çevreye dağıldı.

Kaza alanına çok sayıda polis, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

 

Gece yarısı feci kaza Dinamit yüklü kamyon devrildi

Polis ve AFAD ekipleri, bölgede güvenlik tedbirleri alıp çevreye dağılan dinamitleri toplama ve aracı kaldırma çalışmalarına başladı.

Özel kıyafetli ekiplerin çalışması sonucu çevreye dağılan dinamit ve diğer malzemeler bir araya toplandı. Bu malzemeler ekiplerce başka bir kamyonetle götürüldü.

Eskişehir'den gelen kamyonda yaklaşık 4 ton dinamit, dinamitler için kullanılan 10 ton 300 kilogram jel ile kilometrelerce uzunluğunda kablo bulunduğu öğrenildi.

Kamyonun dinamit ve diğer malzemeleri bölgedeki yol ve tünel çalışmalarında kullanılmak üzere Eskişehir'den alıp Erzurum'un Pazaryolu ilçesindeki depoya aktarmak üzere yola çıktığı ve söz konusu depoya yaklaşık 35 kilometre kala kaza yaptığı kaydedildi.

Gece yarısı feci kaza Dinamit yüklü kamyon devrildi

Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gece yarısı feci kaza! Dinamit yüklü kamyon devrildi

Gece yarısı feci kaza! Dinamit yüklü kamyon devrildi

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

İletişim Başkanı Altun'dan Turgut Reis paylaşımı

İletişim Başkanı Altun'dan Turgut Reis paylaşımı

Sıradaki Haber