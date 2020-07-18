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18.07.2020 - 02:43 | | DHA

Gece yarısı hareketli dakikalar: 9 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TIR'ın tur şirketine ait minibüse arkadan çarpması sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle şoka giren bazı yolcular ambulans içerisinde göz yaşlarına hakim olamadı.

Gece yarısı hareketli dakikalar: 9 kişi yaralandı

Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM yolu Körfez gişeleri yakınlarında meydana geldi. İstanbul istikametine giden Abdullah Tirit yönetimindeki 34 UJ 2960 plakalı TIR, Mustafa Sağlam'ın kullandığı 10 S 00575 plakalı tur şirketine ait minibüse arkadan çarptı.

Gece yarısı hareketli dakikalar: 9 kişi yaralandı

Çarpmanın şiddetiyle  savrulan minibüs bariyerlere çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan 9 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan 9 kişiye ilk müdahalede bulundu. Yaralanan bazı yolcular şoka girerek ambulans içerisinde gözyaşlarına hakim olamadı. Yaralanan 9 kişi hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Gece yarısı hareketli dakikalar: 9 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapanırken, çalışmaların ardından yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gece yarısı hareketli dakikalar: 9 kişi yaralandı

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