Gece yarısı hareketli dakikalar: 9 kişi yaralandı

Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM yolu Körfez gişeleri yakınlarında meydana geldi. İstanbul istikametine giden Abdullah Tirit yönetimindeki 34 UJ 2960 plakalı TIR, Mustafa Sağlam'ın kullandığı 10 S 00575 plakalı tur şirketine ait minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan minibüs bariyerlere çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan 9 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan 9 kişiye ilk müdahalede bulundu. Yaralanan bazı yolcular şoka girerek ambulans içerisinde gözyaşlarına hakim olamadı. Yaralanan 9 kişi hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapanırken, çalışmaların ardından yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.