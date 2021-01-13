Geçirdiği kaza hayatını kararttı! 4 yıldır tek gözle yaşıyor

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi'nde yaşayan Merve Doman (25), annesi Gülseren Ergül ve yengesi Nevin Ergül ile birlikte 15 Temmuz 2017 yılında dayısı Mustafa Ergül’ün kullandığı sepetli motosiklet ile seyir halindeyken, motosikletin takla atması sonucu yaralandı. Anne Gülümser Ergül, yenge Nevin Ergül ve dayı Mustafa Ergül, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Merve Doman, yüzü ve kafatası bölgesinden ağır yara aldı. Kaza sırasında kayanın üzerine düşmesi sebebiyle göz kapağı da kopan Doman’a hastanede hemen müdahale edildi. Göz kapağının büyük bir bölümünü kaybeden Merve Doman’ın gözü, yüzünden alınan bir parçayla kapatıldı. Bir fabrikada çalışan ve aynı zamanda açıköğretimden lise okuyan Merve Doman, yaklaşık 4 yıldır tek gözüyle hayatını sürdürüyor. Sol gözünün sürekli bandaj ile kapalı tutulması gereken Merve Doman, devlet ve üniversite hastanelerinde 9 ameliyat geçirmesine rağmen, göz kapağına kavuşamadı. Merve Doman ve ailesi, Türkiye’de sayılı doktorların bu ameliyatı gerçekleştirebileceğini öğrendiklerini belirterek, maddi imkansızlıklar sebebiyle ameliyatı gerçekleştiremediklerini ifade etti. Aile, yetkili ve yardımseverlerden kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor.

"AMELİYATI YAPTIRABİLECEK DURUMUM YOK”

Kızının gözünün açılması için çok mücadele ettiklerini ve bir umut olduğunu anlatan anne Gülümser Ergül, yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

"15 Temmuz 2017’de kayıklı motorla köy yolunda bir kaza geçirdik. Kaza esnasında karşımızdan gelen bir nesne aracımıza çarpmak üzereydi. Biz direksiyonu kırdık ve direksiyon kilitlendi. Takla atarak kızım bir kayanın üzerine düştü. Yüz bölgesi ve kafatası dağıldı. Allah’ıma şükürler olsun kafatası iyi durumda ancak göz kapağı yok. Göz kapağını yaptırabileceğimiz bir cerrah da bulamadığımız için yaptıramadık. Yaklaşık 4 yıldan beri kızımın gözü kapalı ve bu şekilde duruyor. Bütün yardım kuruluşlarına başvurdum. Ama hiçbir yerden olumlu bir cevap alamadım. Antalya’da bir hocamız bundan 3 buçuk yıl önce ameliyatın mümkün olduğunu yüzde 95’e kadar garanti verebileceğini söyledi. Muğla’da bir doktorumuz aynı şekilde konuştu. Ama buralara giderek ameliyatı yaptırabilecek gücümüz olmadığı için ameliyatı da yaptıramadık. Devlet hastaneleri yapamıyordu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 5 kez ameliyat olduk. 4 kez Salihli’de olmak üzere 9 ameliyat geçirdi. Ameliyatlar sonucunda kızımın gözü açılmadı. Antalya’ya gidebilecek durumum da yok. Ameliyatı yaptırabilecek durumum da yok. Bazı hastaneler gözün görmediğini söyledi ama kızımın gözü yüzde 85 oranında görüyor. Sadece sıkıntımız göz kapağının olmaması. Sinirler ve kaslar yırtık olduğu için bunu herhangi bir cerrah yapamıyor. Kapak olursa, göz açılırsa normale dönecek”

“SÜREKLİ SARGILARIMI DEĞİŞTİRMEM GEREKİYOR”

Trafik kazası sonucu göz kapağını kaybettiğini anlatan Merven Doman ise "15 Temmuz 2017 tarihinde trafik kazası geçirdim. Trafik kazası sonucu göz kapağımı kaybettim. Çok uğraşmamıza rağmen cerrah bulamadık, cerrah bulsak da maddi olarak yetemedik. Cerrah bulup gözümü açmak istiyorum. Gözümde sargı beziyle gezmek zorundayım. Sürekli sargılarımı değiştirmem gerekiyor. Duştan sonra hemen dışarı çıkamıyorum. Gözümün bakımları var. Göz damlası kullanıyorum sürekli ama ameliyat olursam göz damlası kullanmayacağım. Günde 4 kez damla damlatıyorum. Ama her zaman kullanamıyorum. Müsait olamıyorum. Göz ameliyatı olursam bunlardan da kurtulacağım. Üniversite hastanelerinde ameliyat yapılamadı. Özel hastanelerde bunun ameliyatı oluyor. Bir hocayla görüştüm. Olabileceğini söyledi. İkinci bir hocayla görüşemedim. Hem maddiyattan dolayı hem de araya koronavirüs salgını girdi. Ama imkansız diye bir şey yok. Umut veriyorlar” dedi.

“SÜREKLİ İNSANLARLA ÇARPIŞIYORUM”

En büyük sorunu yollarda karşıdan karşıya geçerken yaşadığını vurgulayan Doman, “En büyük sorunu yollarda karşıdan karşıya geçerken yaşıyorum. Sürekli insanlarla çarpışıyorum. Ben fotoğraf çekilirken yarım çekiyorum. Çünkü tam çektiğim zaman çok bariz belli oluyor. Herkes de soru soruyor ve bu sorulardan da sıkıldım, 3 buçuk yıldır. En büyük korkum da karşıdan karşıya geçerken arabanın çarpması. Çünkü göremiyorum” diye konuştu.