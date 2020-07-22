Geçmişten Günümüze Sırasıyla Sanat Akımları Nelerdir? Kısaca Çağdaş Ve Modern Sanat Akımları

Söz konusu akımların bazıları kendisinden önceki akımlara karşı çıkmak için ortaya çıkmıştır. Bazılarının ömrü kısa sürerken bazıları günümüzde hala etkindir.

Sırasıyla Sanat Akımları Nelerdir

1- Klasisizm: Bilinen en eski sanat akımıdır. Rönesans ile birlikte ortaya çıkmıştır. Temelinde ''mimesis'' - doğayı taklit etme ve gerçekçilik vardır. Merkezi Fransa olan bu akım kısa bir süre içerisinde Avrupa'nın genelinde geniş yankılar uyandırmıştır. Özellikle resim sanatında etkili olan Klasisizm, ölçü, ahenk ve denge gibi temel resim ilkelerine bağlıdır.

2- Barok: Klasisizme tepki olarak 16. yüz yılda ortaya çıkmıştır. Bu akıma bağlı ressam ve heykeltıraşlar sanat eserlerindeki ölçüyü reddederek çizdikleri resim ve yaptıkları heykellerde coşkulu bir anlatım tekniğini benimsemiştir. 18. yüzyıla kadar etkilerini sürdüren Barok akımı, mimaride de etkili olmuştur.

3- Romantizm: Günümüzde hala etkilerini sürdüren en temel sanat akımlarından biri olan Romantizm, 18. yüzyılda ortaya çıktı. Edebiyattan müziğe, tiyatrodan mimariye kadar birçok sanat türünü kapsar. Edebiyat alanında en önemli temsilcileri Victor Hugo, Goethe, Schiller ve Aleksandr Puşkin yer alır. Bu akım 19. yüzyılda Alman ve Fransız romantizmi olarak ikiye ayrılmıştır.

4- Realizm: Sanatta coşumculuğu reddeden Realizm, ''olduğu gibi göstermek / anlatmak'' ilkesine dayanır. En önemli eserleri roman alanında verilmiştir. Dostoyveski, Fluabert, Tolstoy ve Stendhal gibi dünya çapındaki yazarların romanları Realizm akımının en başarı örneklerini oluşturur.

5- Empresyonizm: İzlenimcilik adıyla da bilinen bu akım dönemin ressamları tarafından oluşturulan yenilikçi bir akımdır. Çağrışım ve duygulara dayalı olduğu için romantizm akımıyla benzerlik gösteren bu oluşum, daha sonrasında sürrealizm akımının doğmasında da öncü rol oynamıştır.

Çağdaş ve Modern Sanat Akımları

1- Dadaizm: 2. Dünya Savaşından sonra Tristan Tzara tarafından kurulan Dadaizm, modern sanat akımlarının ilki kabul edilir. Sanat eserlerinin tamamında anlam reddedilir. Rastgelelik ön planda tutulur.

2- Fütürizm: Gelecekçilik adıyla da bilinen akım İtalya'da çıkmış ve özellikle mimari ile şiir alanında etkin olmuştur. Nazım Hikmet'in ilk dönem şiirleri bu akımın tüm özelliklerini yansıtırken Rus şair Mayakovsky de en önemli temsilcilerinden biridir.

3- Sürrealizm: Andre Breton'un kaleme aldığı manifesto ile başlayan Sürrelizm günümüzün en popüler sanat akımlarından biridir. Salvador Dali, Frida Kahlo ve Picasso en önemli sürrealist sanatçıların başında geliyor.