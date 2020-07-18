Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 30.000 TL'lik soruda yarışmacıya Geçtiğimiz günlerde kimin eski gitarı, 6.010.000 ABD dolarına satılarak "açık arttırmada satılan en pahalı gitar" unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir? sorusu yöneltildi. Peki Geçtiğimiz günlerde kimin eski gitarı, 6.010.000 ABD dolarına satılarak "açık arttırmada satılan en pahalı gitar" unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?