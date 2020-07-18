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18.07.2020 - 23:45 |

Geçtiğimiz günlerde kimin eski gitarı, 6.010.000 ABD dolarına satılarak "açık arttırmada satılan en pahalı gitar" unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Geçtiğimiz günlerde kimin eski gitarı, 6.010.000 ABD dolarına satılarak "açık arttırmada satılan en pahalı gitar" unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?sorusu soruldu. Peki Geçtiğimiz günlerde kimin eski gitarı, 6.010.000 ABD dolarına satılarak "açık arttırmada satılan en pahalı gitar" unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?

Geçtiğimiz günlerde kimin eski gitarı, 6.010.000 ABD dolarına satılarak "açık arttırmada satılan en pahalı gitar" unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 30.000 TL'lik soruda yarışmacıya Geçtiğimiz günlerde kimin eski gitarı, 6.010.000 ABD dolarına satılarak "açık arttırmada satılan en pahalı gitar" unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir? sorusu yöneltildi. Peki Geçtiğimiz günlerde kimin eski gitarı, 6.010.000 ABD dolarına satılarak "açık arttırmada satılan en pahalı gitar" unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?

    Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 54'e çıktıVan'da, batan kaçak göçmen teknesinde yapılan çalışmalarda 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
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