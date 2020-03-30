Gel Dese Aşk 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Gel Dese Aşk 4. son bölüm tek parça full kesintisiz izleme linki yayında mı?

GEL DESE AŞK 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Yasemin Murat’ı ifşa edip, arkadaşlarını da bu yasak aşkı bilmekle suçlayınca ortalık karışır. Herkes şoke olmuştur. Sitare ve Ruhi renk vermezken Aydan ve Barlas meraktan çıldırır. En çok da Barlas. Murat çapkınlık yapmıştır ve onun haberi yoktur. Barlas kadının kimliğini, ilişkiden haberdar olanları öğrenmeye kararlıdır. Murat ve Yasemin cephesinde tansiyon giderek yükselir. Murat, Yasemin’le hesaplaşır. Bütün bunlar Yasemin’in paranoyasıdır. O söyleyene kadar kimsenin durumdan haberi yoktur. Bütün bunlar olurken Bahar sürekli Murat’ı arar. Murat’ın aramaları cevapsız bırakması, onu yok sayması Bahar’ı zıvanadan çıkarır. Kararını vermiştir. Tekrar Düdenli ailesinin evine girmek, Murat’a yakın olmak için planını işletir. Kimse Bahar’ın oyunundan haberdar değildir. Ama çok yakında hepsi bu oyunun piyonlarına dönüşecektir.



GEL DESE AŞK 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Gel Dese Aşk 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...



GEL DESE AŞK 4. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLEME LİNKİ



Gel Dese Aşk 4. son bölüm kesintisiz yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...