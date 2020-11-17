Gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki… Görenler hayretler içinde kaldı!

Salgın döneminde, nikah kıyan çiftlerin kullandığı gelin arabalarının arkasına yazılı 'Evleniyoruz, mutluyuz' yazısı da yerini korona virüslü yazılara bıraktı. Akyazı ilçesinde Ömer Faruk ve Beyza Karacan çifti, dünya evine girdi. Ancak gelin arabasındaki söz ise herkesin dikkatini çekti. Gelin arabasına yazdırılan yazı görenlerin bir kısmını şaşırtırken bir kısmını ise gülümsetti.

Gelin arabasını süsleten damat Ömer Faruk Karacan, aracın üzerine; “Dezenfektan döktüm yollarına korana olmadan gel yanıma” yazısı yazarak gelini almaya gitti. Yüzleri güldüren pankart ile korona virüs salgınına da dikkat çekilirken, gelin Beyza Karacan ise, yazının kendisine de sürpriz olduğunu ifade etti.