MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki… Görenler hayretler içinde kaldı!
ABONE OL
17.11.2020 - 12:02 | | İHA

Gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki… Görenler hayretler içinde kaldı!

Sakarya’da damat, düğün öncesi gelin arabasına yazdırdığı yazı ile görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Gelin arabasındaki, “Dezenfektan döktüm yollarına korona olmadan gel yanıma” yazısı görenleri gülümsetti.

Gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki… Görenler hayretler içinde kaldı!

Salgın döneminde, nikah kıyan çiftlerin kullandığı gelin arabalarının arkasına yazılı 'Evleniyoruz, mutluyuz' yazısı da yerini korona virüslü yazılara bıraktı. Akyazı ilçesinde Ömer Faruk ve Beyza Karacan çifti, dünya evine girdi. Ancak gelin arabasındaki söz ise herkesin dikkatini çekti. Gelin arabasına yazdırılan yazı görenlerin bir kısmını şaşırtırken bir kısmını ise gülümsetti.

Gelin arabasını süsleten damat Ömer Faruk Karacan, aracın üzerine; “Dezenfektan döktüm yollarına korana olmadan gel yanıma” yazısı yazarak gelini almaya gitti. Yüzleri güldüren pankart ile korona virüs salgınına da dikkat çekilirken, gelin Beyza Karacan ise, yazının kendisine de sürpriz olduğunu ifade etti.

 

 

Edirne'ye gelen Bulgar turistlere özel koronavirüs tedbirleriEdirne'de, son günlerde koronavirüs vakalarının arttığı Bulgaristan'dan günübirlik alışveriş için gelen turistlere yönelik valilik ve belediye iş birliğiyle özel koronavirüs tedbirleri alındı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişte araçları dezenfekte edilen turistlerin ateşleri ölçülüyor, maske ve hijyen seti dağıtılıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağı (hafta sonu 21-22 Kasım) var mı, gelecek mi? Seyahat yasağı geldi mi?

Sokağa çıkma yasağı (hafta sonu 21-22 Kasım) var mı, gelecek mi? Seyahat yasağı geldi mi?

SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

Yunanistan'dan F-35 hamlesi

Yunanistan'dan F-35 hamlesi

Gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki… Görenler hayretler içinde kaldı!

Gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki… Görenler hayretler içinde kaldı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet