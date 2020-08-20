MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gelin damat dahil 100 kişi virüsü kaptı
ABONE OL
20.08.2020 - 11:29 | | DHA

Gelin damat dahil 100 kişi virüsü kaptı

Ankara'da yaşayan emekli Yavuz Yazıcı, eşinin kronik rahatsızlığını da dikkate alarak, salgın riskine karşı 4 ay kendisini evde izole ettikten sonra 1 saatliğine katıldığı, yeğeninin düğününde corona virüse yakalandı. Yazıcı, "Çok şükür, erken fark ettim ve kendimi karantinaya alarak eşime bulaştırmadım. Benimle birlikte gelin, damat ve 100 kişinin testi pozitif çıktı" dedi.

Gelin damat dahil 100 kişi virüsü kaptı

Eşinin kronik rahatsızlığı bulunan Yavuz Yazıcı, hem onu hem kendisini koronavirüsten korumak için salgının ülkede görüldüğü ilk günden itibaren yaklaşık 4 ay boyunca evinde izole oldu.

Yazıcı, 11 Temmuz'da 1 saatliğine yeğeninin düğününe katıldı. Hediyesini takmasının ardından salondan ayrılan Yazıcı'da, düğünden bir süre koronavirüs tespit edildi. Virüs semptomlarının görülmesi üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Yazıcı, hastanede ve evde yaklaşık 1 ay süren tedaviyle sağlığına kavuştu. 

'BENİMLE BİRLİKTE GELİN, DAMAT VE 100 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI'

İyileşen Yavuz Yazıcı, eşinin birtakım kronik hastalıkları olduğunu, onu düşündüğü için pandeminin başından itibaren eşi ile birlikte hiç dışarı çıkmadıklarını söyledi. Yazıcı, "Bu süreçte alışverişi bile arkadaşlarım yapıyordu. Ama 'yeğenimin düğününe katılmazsam ayıp olur' düşüncesiyle düğüne gittim. Sadece 1 saat kaldık, koronavirüse yakalandık. Çok şükür, erken fark ettim ve yine kendimi karantina altına alarak eşime bulaştırmadım. Öğrendiğim anda çok üzüldüm 'eşime bulaşır' diye. 100 günü aşkın süre evde kaldım ama emeğim çöp oldu. Düğünde sadece oturdum, halay bile çekmedim. Sadece hediyemi takmak için kalktım daha sonra da ayrıldım. Ara ara maskemi çıkardığımı hatırlıyorum. Düğünde benimle birlikte gelin, damat ve 100 kişinin testi pozitif çıktı. Lütfen insanlar düğünlere katılmasın, cenazelere gitmesin. Düğünde hastalığa yakalanan ve hala yoğun bakımda tedavi gören akrabalarımız var" diye konuştu. 

Camdan sarkıttığı bacağını sallayarak kazaya davetiye çıkardıKocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobilin camından bacağını sarkıtan bir kişinin tehlikeli yolculuğu, başka otomobilde bulunan bir vatandaşın cep telefonu tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman?

YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman?

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

Adli Tıp Kurumu, intihar eden İpek Er'in iddialarını doğruladı

Adli Tıp Kurumu, intihar eden İpek Er'in iddialarını doğruladı

Sıradaki Haber