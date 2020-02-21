Gelinim Mutfakta kim elendi? 21 Şubat Gelinim Mutfakta yarışmasında beş altın bileziğin sahibi kim oldu?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün haftanın finalinde bir gelin yarışmaya veda ederken bir gelin ise beş altın bileziğin sahibi olacak. Gelinler haftanın beş günü boyunca mutfaktaki hünerlerini sergilerken kayınvalidelerde yapılan en güzel yemek veya tatlıyı puanlıyor. Puanlamanın ardından gün sonunda en yüksek puanı alan gelin Çeyrek altının sahibi olurken beş gün boyunca toplanan puanlar haftanın finalinde birleşiyor ve bir gelin yarışmaya veda ediyor. Hafta boyunca en yüksek puanı alan gelin ise beş altın bileziğin sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta kim elendi?

HAFTANIN FİNALİ ÖNCESİNDE GELİNLER HANGİ YEMEĞİ YAPTI?

İZMİR BOMBASI MALZEMELERİ

1,5 su bardağı,

165 gr, beyaz un

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tutam tuz

2 çorba kaşığı ayçiçek yağı

Yarım su bardağı su

1 kavanoz kakaolu fındık kreması

İZMİR BOMBASI YAPILIŞI:

Kakaolu fındık kremasını kavanozu ile birlikte buzdolabına koyup 2 saat kadar bekletin. Taş gibi sert olmasına gerek yok ama biraz kendini toparlaması işinizi kolaylaştıracaktır. Geniş bir kasede 1,5 su bardağı una 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 tutam tuz ekleyin. İçine 2 çorba kaşığı ayçiçek yağı ve yarım su bardağı su ekleyip kasede yoğurmaya başlayın.

Tüm malzemeler birleşince hamuru tezgaha alıp iyice pürüzsüz hale gelene kadar 5-6 dakika yoğurun. Elinize yapışmayan yumuşak bir hamur olması gerekiyor.

Ardından hamuru streç filmle kaplayıp biraz bekletin. Bekletme sebebimiz hamura gevşemesi için süre vermek ki böylece daha rahat açabilelim sonrasında. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler alıp 1-2 kaşık ayçiçek yağı ile yağı ve hamuru yağlayın ki açarken yapışmasın… Ardından merdane ile hamuru 5-6 parmak çapında avucunuzdan biraz daha geniş olacak şekilde açın.

İçine 2 tatlı kaşığı kadar kakaolu fındık kreması koyup bohça kapatır gibi her tarafından kapatın ve ortada birleştirip ucunu sıkıp kapatın. Pişirme kağıdı serili tepsiye dizip 200 derecede alt üst ve fansız çalışan fırında ortanın bir altındaki rafına yerleştirip 7 dakika pişirin. 5 dakikadan sonra mutlaka takip edin ki arka taraftakiler fazla renk alıp kabarmasınlar. Fırından çıktıktan sonra da 5 dakika kadar dinlendirdikten sonra İzmir bombasının tadını doya doya çıkarabilirsiniz afiyet olsun.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında elenen isim birazdan belli olacak