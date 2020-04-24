Gelinim Mutfakta kim elendi? 24 Nisan Gelinim Mutfakta'da beş altın bileziğin sahibi kim oldu?

Haftanın beş günü boyunca Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün haftanın finali gerçekleştirildi. Haftanın finali öncesinde gelinler Ev Yapımı Kemalpaşa Tatlısı konusunda mahretlerini sergiledi. Kayınvalideler yapılan Kemalpaşa Tatlısı tadımlarını yaptıktan sonra puanlamaya geçti. Peki en yüksek puanı bugün hangi gelin aldı. Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta kim elendi. Beş altın bileziğin sahibi kim oldu?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün son puanlaması Hatice'nin kayınvalidesi Hüsniye Hanım tarafından yapıldı. Hüsniye Hanım Yağnur'a 1 puan Elif'e 2 puan kendi gelini Hatice'ye 5 puan ve Neslihan'a 1 puan verdi

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Günün en düşük puanını alan gelin 8 puanla Yağnur oldu. İkinci en düşük puanı alan gelin 10 puanla Hatice olurken günün en yüksek puanını alan gelin 15 puanla Elif oldu ve Çeyrek altının sahibi oldu

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bu haftanın en düşük puanını alan isim 39 puanla Yağnur oldu ve yarışmaya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA BEŞ ALTIN BİLEZİĞİN SAHİBİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın en yüksek puanını alan gelin 74 puanla Elif oldu ve beş altın bileziğin sahibi oldu. Hatice 62 puanda kalarak ikinci oldu.