Gelinim Mutfakta kim elendi? 27 Mart Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün sahlepli tiramisu tarifini yaptılar. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında bir haftanın finaline daha gelindi. Kayınvalidelerin 5 gün boyunca verdiği puanlara göre haftanın birincisi ve yarışmadan elenecek isim belirleniyor. Peki Gelinim Mutfakta yarışmasında kim elendi? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

GÜNÜN SON PUANLAMASINI ÇİĞDEM HANIM YAPTI

Çiğdem Hanım, Hatice'ye 2 puan, Elif'e 5 puan, Yağnur'a 4 puan ve Ezgi'ye ise 1 puan verdi.

BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Günün en düşük puanını alan isim Ezgi oldu. Bugün en yüksek puanı alan isim ise 13 puan ile Hatice oldu ve çeyrek altını kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alıp elenen gelin 50 puanla Hatice oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 5 ALTIN BİLEZİĞİN SAHİBİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın en yüksek puanını alan gelin ise 64 puanla Ezgi oldu.