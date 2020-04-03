Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta beş altın bileziğin sahibi kim oldu?

Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali bugün gerçekleştirildi. Haftanın finali öncesinde son tadımın yapılmasının ardından alınan son puanlarda belli oldu. Zaman zaman gelinler arasında sesler yükselse de haftanın finalinde puanların toplanmasının ardından en düşük puanı alan gelin yarışmaya veda ederken en yüksek puanı alan gelin ise beş altın bileziğin sahibi oluyor.

Günün son puanlaması Nuriye Hanım tarafından yapıldı. Nuriye Hanım sadece 1 tabağa 5 puan verirken geride kalan 3 tabağa 1 puan verdi. 1 puan alan tabaklar Yağnur, Yağmur ve Neslihan'a gitti. 5 puan alan tabak ise Nuriye Hanım'ın gelini Hatice'ye gitti

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Günün en düşük puanını alan gelin 9 puanla Neslihan ve Yağmur oldu. Günün en yüksek puanını alarak Çeyrek altının sahibi olan gelin 14 puanla Hatice oldu

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanın alan gelinler Neslihan ve Yağmur olurken yarışmaya veda eden gelin ise 53 puanla Yağmur oldu. Ve Yağmur bu hafta yarışmaya veda eden gelin oldu

GELİNİM MUTFAKTA BEŞ ALTIN BİLEZİĞİN SAHİBİ KİM OLDU?

Haftanın en yüksek iki puanını alan Hatice ve Yağmur arasından en yüksek puanı alan beş altın bileziğin sahibi olan gelin 67 puanla Yağnur oldu. Yağnur. beş altın bileziğin sahibi oldu