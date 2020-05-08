Gelinim Mutfakta kim elendi! Gelinim Mutfakta beş altın bileziğin sahibi kim oldu?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bir hafta boyunca mutfaktaki hünerlerini sergileyen gelinler haftanın finalinde aldıkları puanların ardından beş altın bilezik için yarışıyor. Bugün gerçekleştirilen Gelinim Mutfakta haftanın finalinde en yüksek puanı alan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Peki Gelinim Mutfakta yarışmasında kim elendi, beş altın bileziğin sahibi kim oldu?

Günün son puanlaması Hüsniye tarafından yapıldı. Elif ve Hatice'ye 1 puan veren Hüsniye Hanım Neslihan'a 2 puan verirken Betül'e ise 5 puan verdi.

GÜNÜN EN DÜŞÜK PUANINI ALAN GELİN

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün en düşük puanını alan Gelin 5 puanla Hatice oldu. Günün en düşük puanını alan ikinci gelin 8 puanla Betül oldu.

ÇEYREK ALTININ SAHİBİ KİM OLDU?

Günün en yüksek puanını alan ve Çeyrek altının sahibi olan gelin 15 puanla Neslihan oldu. Elif ise bugün 9 puanda kaldı.

HAFTANIN EN DÜŞÜK PUANINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın en düşük puanını alan gelinler Betül ve Hatice oldu

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında en düşük puanı alan ve yarışmaya veda eden gelin 41 puanla Betül oldu ve yarışmaya veda etti.

BEŞ ALTIN BİLEZİĞİN SAHİBİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın en yüksek puanını alan gelin 68 puanla Neslihan oldu ve beş altın bileziğin sahibi oldu