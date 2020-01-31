Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta yarışmasında 5 altın bileziğin sahibi kim oldu?

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün haftanın finali gerçekleştiriliyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranında izleyici ile buluşan Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı yemeklere yaparak mutfaktaki hünerlerini sergileyen gelinler gün sonunda en yüksek puanı aldıkları takdirde çeyrek altının sahibi oluyor. Kayınvalideler hafta boyunca yapılan yemekleri gün gün puanlayıp kendi gelinlerinin yaptıkları yemekleri tahmin etmeye çalışıp en yüksek puanı kendi gelinlerine vermeye çalışıyor. Peki Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta kim elendi? 5 altın bileziğin sahibi hangi gelin oldu?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını Ayça kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta en düşük puanı alan yarışmacı Nihan ve Nurcan yarışmaya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA BEŞ BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 5 bileziği Burçin kazandı.