MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gelinlikçide panik anları! Korkuyla cama çıktı
ABONE OL
08.02.2021 - 12:38 | | DHA

Gelinlikçide panik anları! Korkuyla cama çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde 6. katlı bir iş merkezinin en üst katında bulunan gelinlik atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı. Yangın sırasında atölyede bulunan Safiye Çepni, yoğun dumandan etkilenmemek için cam kenarında yardım bekledi.

Gelinlikçide panik anları! Korkuyla cama çıktı

İzmir Konak Akdeniz Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin 6. katında bulunan gelinlik atölyesinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında atölyede bulunan Safiye Çepni (54), yoğun dumandan etkilenmemek için cam kenarında yardım bekledi.

İtfaiye ekipleri, Çepni'yi merdivenli araç yardımıyla dışarı çıkardı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çepni, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çepni'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gelinlikçide panik anları Korkuyla cama çıktı

 

    Korkudan evden çıkamıyorlar! Her şey 9 yıl önce başladıİstanbul Başakşehir'de bir sitede yaşanan olayda Zeynep S. karşı komşusu kadın tarafından tehdit edildiğini belirterek polisi aradı. Yetkililerden yardım istediğini dile getiren Zeynep S., "Olaylar ilk 9 yıl önce başladı. Kendi evimizde güvende değiliz. Tek başıma dışarı çıkamıyorum. Çift bıçakla kapımıza saldırdı. 'Sizi öldüreceğim açın kapıyı' dedi. Sanırım yine krize girmiş olabileceğini düşünüyorum" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mersin'de fuhuş operasyonu! 7 kadın kurtarıldı

    Mersin'de fuhuş operasyonu! 7 kadın kurtarıldı

    Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!30 Ağustos detayı...

    Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!30 Ağustos detayı...

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    Son dakika haberi: Eskişehir'de 'mutant virüs' paniği! Evler karantinaya alındı

    Son dakika haberi: Eskişehir'de 'mutant virüs' paniği! Evler karantinaya alındı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet