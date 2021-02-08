08.02.2021 - 12:38 | | DHA
Gelinlikçide panik anları! Korkuyla cama çıktı
İzmir'in Konak ilçesinde 6. katlı bir iş merkezinin en üst katında bulunan gelinlik atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı. Yangın sırasında atölyede bulunan Safiye Çepni, yoğun dumandan etkilenmemek için cam kenarında yardım bekledi.
İzmir Konak Akdeniz Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin 6. katında bulunan gelinlik atölyesinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında atölyede bulunan Safiye Çepni (54), yoğun dumandan etkilenmemek için cam kenarında yardım bekledi.
İtfaiye ekipleri, Çepni'yi merdivenli araç yardımıyla dışarı çıkardı.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çepni, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çepni'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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