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11.05.2020 - 16:41 | | DHA

Gemi ambarına düşen gemici yaralandı!

Çanakkale’de, Kepez Limanı'nda demirli 'Madam Asnyk' gemisinin ambarına düşen gemici Abdülkadir Cap (33), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık, UMKE ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.

Gemi ambarına düşen gemici yaralandı!

Kepez Limanı'nda demirli, 'Madam Asnyk' gemisinde çalışan Abdülkatip Cap, metrelerce yükseklikten ambara düşerek yaralandı. Olayı gören diğer işçiler, durumu liman yetkililerine bildirdi. Olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla gemi ambarından kurtarılan Abdülkadir Cap, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gemicinin kaburgalarında kırık olduğu belirlendi.

AFAD'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kurtarma operasyonuna ait fotoğraflar paylaşıldı. Metrelerce yükseklikten ambara düşen gemi adamını kurtarmak için yapılan çalışmalar ile ilgili yapılan açıklamada, “Limanda bulunan bir geminin ambarına düşen gemi adamının kurtarılması AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE ve itfaiye iş birliği ile gerçekleştirildi” denildi.

 

 

 

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