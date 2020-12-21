MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Genç avukatın feci sonu! 8'inci kattan böyle düştü
ABONE OL
21.12.2020 - 16:33 |

Genç avukatın feci sonu! 8'inci kattan böyle düştü

Kayseri’de, avukat Hayriye Sena B.'nin (25), 8'inci kattan düşerek ölmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Genç avukatın feci sonu! 8'inci kattan böyle düştü

Melikgazi ilçesi Sivas Bulvarı'ndaki apartmanın 8'inci katında oturan avukat Hayriye Sena B., önceki gün oturma odasının penceresinden beton zemine düştü. Hayriye Sena B., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayriye Sena B.'nin ölümüyle ilgili inceleme başlatılırken, düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüde Hayriye Sena B.'nin beton zemine düşmesi, vatandaşların başında toplanması ve sağlık ekibinin müdahalesi yer aldı.

Aşırı alkolden bayıldı, 900 lira ceza yediKahramanmaraş'ta  alkol alan bir kişi kısıtlamayı ihlal ederek dışarı çıktı. Kaldırımda baygınlık geçiren kişiye 900 lira para cezası yazıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Polisten kaçarken evin duvarına çarptı yakalanınca ağladı

Polisten kaçarken evin duvarına çarptı yakalanınca ağladı

Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Emekliye 193, memura 270 lira zam...
Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

Sahte alkollü içki operasyonu! 53 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sahte alkollü içki operasyonu! 53 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet