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04.08.2020 - 09:27 | | İHA

Genç doktor corona virüse yenik düştü!

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak çalışan Dr. Mustafa Özlü, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Genç doktor corona virüse yenik düştü!

Alınan bilgiye göre, Osmaniye’de bir dönem AK Parti Osmaniye Kadın Kolları Başkan Vekilliği yapan Fatma Özlü’nün oğlu Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Özlü (35), korona virüs nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Vefatı, sağlık camiasını üzüntüye boğan Dr. Mustafa Özlü'nün, 2017 yılından bu yana Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak çalıştığı öğrenildi.

Genç doktor corona virüse yenik düştü

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