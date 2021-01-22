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22.01.2021 - 13:33 | | DHA

Genç doktorun ölümü herkesi üzdü

Ankara'da genç doktordan haber alamayan yakınları eve girince kahreden manzarayla karşılaştı. 28 yaşındaki doktor İlker Tosun, evinde ölü bulundu. Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen genç doktorun kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek. Tosun'un geçen yıl ağustos ayında yakalandığı koronavirüsü yendiği ortaya çıktı.

Genç doktorun ölümü herkesi üzdü

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı asistanı olarak görev yapan Dr. İlker Tosun'dan  (28) haber alamayan yakınları, polise başvurdu. Eve giden ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde genç doktoru hareketsiz halde buldu. Eve çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Geçen yıl ağustos ayında koronavirüsü yendiği öğrenilen İlker Tosun'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Tosun'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Öte yandan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği asistan hekimi doktor İlker Tosun'un vefat haberini vermekten derin üzüntü duymaktayız. Genç meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar dileriz" denildi.

Genç doktorun ölümü herkesi üzdü

Portekiz'de ip cambazından nefes kesen gösteriBatı Süvarileri (Western Riders) olarak bilinen ip cambazlarından oluşan grup, Portekiz'in Nazare kentindeki ölüme meydan okuduğı gösteri saniye saniye görüntülendi.
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