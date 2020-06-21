Genç futbolcu tarafı olmadığı kavgada öldü

Sultanbeyli’de 5 Haziran’daki olayda Erhan B., önünde durarak park eden aracın yol vermesi için kornaya bastı. Öndeki araçta olan Burhan V. (35) ve Hazar V.’nin (34) tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Erhan B., eve gidip pompalı tüfeğini alarak geri döndü iş yerini yayılım ateşine tuttu. Yaralanan 4 kişiden Sultanbeyli Belediyespor’da top koşturan Savaş Sedef hayatını kaybetti.