16.11.2020 - 11:37 | | DHA
Genç kadın erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
Konya’da Elif Yakın (24), tartıştığı arkadaşı Seyfullah K. (18) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Olay, saat 03.00 sularında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde meydana geldi.
Elif Yakın, bilinmeyen nedenle tartıştığı arkadaşı Seyfullah K. tarafından tabancayla göğsünden vuruldu. Kanlar içinde yerde kalan Yakın, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti.
Şüpheli Seyfullah K., suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından gözaltına alındı.