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27.01.2021 - 10:52 | | İHA

Genç kadın önce bıçakla saldırdı, sonra otomobile zarar verdi!

Aydın’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç kadın etrafa dehşet saçtı. Önce yoldan geçen bir adama bıçakla saldırıp, yere yatırdı, daha sonra bir otomobile zarar verdi. Çevredeki vatandaşlar ise o anları saniye saniye kaydetti.

Edinilen bilgiye göre, Söke’nin Yenikent Mahallesi’nde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, önce yolda bir kadınla konuşan adama bıçakla saldırdı.

Saldırı ile yere düşen adam şans eseri yara almadan kurtuldu. Genç kadın daha sonra ise park halinde bulunan bir aracın durduk yere sileceklerini kopartarak, araca vurmaya başladı. Yanında bulunan bir başka kadın, saldırgan kadını engellemeye çalışsa da başarılı olamadı. Saldırgan davranışlarda bulunan kadının önceki saatlerde de yoldan geçen iki motorlu servis çalışanına da sataştığı öğrenildi.

Genç kadın önce bıçakla saldırdı, sonra otomobile zarar verdi

Yaşanan olay sonrası Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırgan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Aracın camını kırdı, yoldan geçen adama bıçakla böyle saldırdıAydın’ın Söke ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç kadın etrafa dehşet ve korku saçtı. Genç kadın, yoldan geçen bir adama önce bıçakla saldırdı, yere yatırıp darp etti, sonrasında ise bir otomobile zarar verdi. O anlar çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı.
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