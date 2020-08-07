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07.08.2020 - 10:02 | | DHA

Genç kadının cep telefonunu çalan kapkaççı tutuklandı

Adana'da kaldırımda yürüyen Sultan A.’nın elindeki cep telefonunu alarak kaçan Orhan Koşar, evine yapılan baskınla yakalandı.

Genç kadının cep telefonunu çalan kapkaççı tutuklandı

Olay, 2 Ağustos günü saat 16.30 sıralarında Adana merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi’nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Sultan A.’nın (34) arkasından yaklaşan kişi, kadının elindeki cep telefonunu alıp, kaçtı. Sultan A.’nın (23) çığlıklarını duyan vatandaşlar kapkaççının peşinden koştu, ancak yakalayamadı.

İhbar üzerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kapkaççının Orhan Koşar olduğunu belirleyen polis, merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi’ndeki evine yaptığı baskınla şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Koşar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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