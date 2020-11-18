Genç kadının öldüğü kazada sürücünün 6 yıl hapsi istendi!

Maltepe'de 22 Temmuz 2020 gecesi kullandığı araç ile Burcu Erol'a (34) çarparak ölümüne neden olan Yusuf Kara (23) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Yusuf Kara'nın olay günü Maltepe İlçesi Küçükyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde iken karşıdan karşıya geçmekte olan Burcu Erol'a çarparak ölümüne neden olduğu belirtildi.

BİLİRKİŞİ BURCU EROL'U ASLİ KUSURLU BULDU

Olaydan sonra Burcu Erol'un kanında alkol tespit edildiği bilgisine yer verilen iddianamede, soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda Burcu Erol'un olayın oluşumunda asli kusurlu, şüpheli Yusuf Kara'nın ise tali kusurlu olduğu belirtildi.

TANIKLAR KAZAYA KARIŞAN ŞOFÖRÜN BAŞKA ARAÇLARLA YARIŞTIĞINI SÖYLEDİ

Bazı tanıkların Yusuf Kara'nın iki ayrı araçla yarış yaptığı yönünde beyanda bulunduğu kaydedilen iddianamede, "Kolluk görevlileri tarafından olay yeri ve çevresinde yapılan incelemeler neticesinde herhangi bir mobese ve güvenlik kamerasının tespit edilemediği" kaydedildi.

6 YILA KADAR CEZA İSTENDİ

İddianamede şüphelinin, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.