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22.11.2020 - 09:34 |

Genç kıza otogarda iğrenç tuzak! 'Polisim' deyip kandırdı, otele götürdü

İstanbul’da otogarda sevgilisiyle tartışan genç kadına kendisi polis olarak tanıtıp yardım edebileceğini söyleyen iki şahıs adeta dehşeti yaşattı. Sahte polislere güvenen mağdur kadın, alıkonuldu ve otel odasında cinsel saldırıya maruz kaldı. Gerçek polislere sığınıp yardım isteyen kadının ihbarı sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilen iki saldırgan hakkında 33 yıl 5 ay hapis istemiyle dava açıldı.

Genç kıza otogarda iğrenç tuzak! 'Polisim' deyip kandırdı, otele götürdü

İstanbul otogarda sevgilisiyle tartışan genç kadına kendisi polis olarak tanıtıp yardım edebileceğini söyleyen iki şahıs aslında özel ulaşım firması çalışanıydı.

Çirkin olay 8 Eylül günü saat 01:00 sıralarında Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarında yaşandı. Erkek arkadaşı H.K. ile buluşan 23 yaşındaki B.Y., bir süre sonra erkek arkadaşı ile tartışmaya başladı. Daha sonra özel bir firmada çalışan 30 yaşındaki C.H. ve 21 yaşındaki E.Ç, genç kızın ve erkek arkadaşının yanına geldiler.

İkili kendilerini polis olarak tanıttı, yardımcı olacağını söyleyerek B.Y.'i otogar içerisinde lokantaya götürdüler. Genç kıza mağdur olmaması için otele götüreceklerini söylediler. Erkek arkadaşı H.K.'den ayrılarak E.Ç. ve C.H. ile otele giden genç kadın, kimliğini resepsiyona vererek kayıt yaptırdı. Odaya girer girmez E.Ç., genç kızı tutmaya başlarken C.H. genç kızla zorla birlikte oldu. Sonrasında ise C.H. çaresiz genç kızı tuttu ve E.Ç., zorla birlikte oldu.

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; ağzını kapadıkları için çığlık atamayan genç kızın erkek arkadaşı H.K., kız arkadaşının polis merkezine gitmediğini öğrenince şüphelenerek durumu kolluk görevlilerine bildirdi. Otele giden polisler odada B.Y. ve E.Ç.'yi buldular. Genç kız, kurtulduğu içini sevinirken kendisine yaşatılanlar için şikâyetçi oldu.

33 YIL 5 AY HAPİS CEZASI

Yaşadıklarını polislere anlatan mağdur genç kız, şikâyetçi olduktan sonra C.H. ve E.Ç.'nin ifadeleri alındı. İfadelerinde genç kızla para karşılığında ve rızasıyla birlikte oldukları söyleyerek üzerlerine atılı suçlamayı reddettiler. Özel bir ulaşım firmasında çalışan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Savcılık tarafından haklarında yürütülen soruşturma tamamlandı. E.Ç. ve C.H.'nin ' Nitelikli Cinsel Saldırı, Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 33 yıl 5 ay hapisleri isteniyor.

10 dakika içerisinde 4 farklı ceza yediBursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla otomobiliyle alkollü bir şekilde trafik çevirmesine giren Z.D.(52), otomobilinden indikten sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekipleriyle yaşanan nefes kesen kovalamaca sonucunda yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.D.’ye 10 dakika içerisinde 4 farklı suçtan ceza uygulanırken, ehliyetsiz sürücünün otomobili ise bağlandı
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