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26.11.2020 - 10:24 | | DHA

Genç kızı çalıştığı iş yerinde öldürüp, intihara kalkıştı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Sebahattin Öztürk aralarında daha önce gönül ilişkisi olduğu öne sürülen akrabası Leyla Öztürk'ü çalıştığı pastanede tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihara kalkıştı. Sebahattin Öztürk, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Genç kızı çalıştığı iş yerinde öldürüp, intihara kalkıştı

​Olay, ilçeye bağlı Anıt Mahallesi'nde meydana geldi. Elazığ'ın Maden ilçesinde güvenlik korucusu olan Sebahattin Öztürk (31), bir yakınının cenazesine katılmak üzere 4 gün önce kente geldi. Sebahattin Öztürk, bu sabah da daha önce aralarında gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Leyla Öztürk (22) ile konuşmak için genç kızın çalıştığı pastaneye gitti. Burada iki genç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sebahattin Öztürk, yanında getirdiği tabancayı çekip, aynı zamanda akrabası olan Leyla Öztürk'e peş peşe ateş etti. Sebahattin Öztürk, ardından silahla kendisini vurarak intihara kalkıştı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, genç kızın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Sabahattin Öztürk ise Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Olayı haber alıp gelen gençlerin yakınları, gözyaşı döküp sinir krizleri geçirdi. Yapılan incelemenin ardından Leyla Öztürk'ün cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

 

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