31.10.2020 - 12:41 | | İHA
Genç kızlar cadde ortasında birbirine girdi
Kahramanmaraş’ta bir grup genç kızın kavgası güçlükle ayrıldı. Çevredeki vatandaşların ayırmak istediği kızlar birbirlerinin saçını çekerek ve tekmeler atarak kavga etti.
Kavga, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Trabzon Bulvarı’nda yaşandı. İki kız grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü.
Çevredeki vatandaşların ayırmak istediği kızlar birbirlerinin saçını çekerek ve tekmeler atarak kavga etti.
Bir süre devam eden kızların kavgası daha sonra vatandaşların müdahalesiyle sona erdi. Kızlar olay yerinden farklı istikametlere doğru ayrıldı.
Kocası saldırıya uğradı, eşi çaresizlik içinde kaydettiDiyarbakır’ın Kulp ilçesinde alacak verecek meselesi nedeni ile çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Saldırıya uğrayan şahsın eşi, çaresizlik içerisinde kocasının darp edilmesini cep telefonuna kaydetti. Darp edilen şahsın çocuğu ise babasına seslenip 'Kavga etmeyin' dedi.