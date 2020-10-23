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23.10.2020 - 17:06 | | DHA

Genç kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada

Denizli'de 3 genç kızın arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Bir erkeğin araya girip, ayırmaya çalıştığı kavga çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, 21 Ekim’de öğle saatlerinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda meydana geldi. Bulvardaki banka şubesinin ATM'si önünde karşılaşan 3 kız arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre içinde büyüyerek kavgaya dönüştü. Kızlar tekmeli yumruklu kavga ederken, aralarındaki erkek ise onları ayırmaya çalıştı. Kavga, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği kavgaya, polis ekipleri müdahale edip, sonlandırdı. Kavganın daha önce aynı erkekle sevgili olan 2 kız arasında çıktığı iddia edildi.



 

Genç kıza sokak ortasında bıçaklı saldırıBayrampaşa'da bir saldırgan kaldırımda arkadaşıyla yürüyen genç kızı bıçaklayarak kaçtı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda genç kızın bacağına yedi dikiş atılırken, bıçaklı saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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