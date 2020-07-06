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06.07.2020 - 17:36 | | DHA

Genç mühendis yalnız yaşadığı evde ölü bulundu!

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, bilgisayar mühendisi Esat Can Ü.'nün (31) evinde cansız bedeni bulundu. Vücudunda herhangi bir darp izi olmayan Esat Can Ü.'nün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Genç mühendis yalnız yaşadığı evde ölü bulundu!

Değirmendere'ye bağlı Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi’ndeki apartman dairesinde oturan Esat Can Ü.'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbarla belirtilen adrese gelen sağlık görevlileri, güvenlik güçleri sayesinde girdiği evde Esat Can Ü.'nün cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yeri inceleme ekipleri, Esat Can Ü.'nün vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlamadı. Bilgisayar mühendisi olan, bir süredir çalışmadığı öğrenilen Esat Can Ü.'nün cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Esat Can Ü.'nün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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