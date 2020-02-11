Genç sevgilisiyle bir olup kiralık katil tuttular... 3 milyonluk cinayet!

Muğla'da 7 Şubat günü evinin önünde öldürülen Hasan B.'nin (66) katilleri ortaya çıktı. Yeniasır gazetesinden İhsan Karataş ve Kazım Yörükçe'nin haberine göre, Ebru B. (51) kocası Hasan B.'yi 3 milyonluk mirası için genç sevgilisi Akın K. (33) ile birlikte tuttukları kiralık katil Bekir K.'ye (31) öldürttü. 3 milyon değerindeki denize sıfır arsası için öldürülen Hasan B.'nin cinayet zanlıları İncirliova'da, Aydın İncirliova Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin düzenlediği operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

9 AY ÖNCE TERK ETMİŞ



Olay, Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'nde 7 Şubat'ta meydana geldi. Kafe işletmeciliği yapan Hasan B. evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. B. olay yerinde can verdi. Cinayete kurban giden B. için Jandarma ekipleri geniş kapsamlı bir araştırma başlattı. Jandarma, B.'nin yaklaşık 9 ay önce evi terk eden eşi Ebru B.'nin üzerinde yoğunlaştı. Evinin önünde öldürülen B.'nin telefonla ölüm tehdidi aldığı için evine yerleştirdiği güvenlik kameraları sayesinde cinayet aydınlandı. Kamera kayıtlarından yola çıkan jandarma tetiği çekenin Bekir K. olduğunu tespit etti. Aydın'ın İncirliova ilçesinde oturan Bekir K. İncirliova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına aldı. K. ifadesinde, cinayeti işlediğini itiraf etti. Cinayeti tüm ayrıntılarıyla anlatan K. Hasan B.'yi 300 bin lira karşılığında öldürdüğünü söyledi. Kendisini kiralık katil olarak Hasan B.'ın eşi Ebru B. ile sevgilisi Akın K.'nin tutuğunu da itiraf etti. Kiralık katil K. ücretini öldürdüğü Hasan B.'nin mallarının satılmasının ardından alacağını da kaydetti.

KABUL ETMEDİLER



Kiralık katil Bekir K.'nin ifadesinin ardından polis ekipleri Akın K.'nin evine operasyon düzenledi. K. ve sevgilisi Ebru B. yakalanarak gözaltına alındı. İki sevgilinin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Zanlılar ifadelerinin ardından olayın işlendiği Muğla'ya gönderildi. Hasan B., değeri 3 milyon TL'nin üzerindeki mirası için öldürüldü

KARISINA BOSANMA DAVASI AÇMIŞ



Kafe işletmeciliği yapan Hasan B.'nin, 9 ay önce evi terk eden eşi Ebru B.'ye boşanma davası açtığı ortaya çıktı. Cinayete kurban giden Hasan B.'nin yakınları, B.'nin denize sıfır arsası, teknesi ve kafesi bulunduğunu, bunların maddi değerinin de 3 milyondan fazla olduğunu söylediler. Ayrıca yakınları, cinayetin de miras için işlendiğini iddia ettiler.