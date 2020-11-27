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27.11.2020 - 09:59 | | İHA

Genç Ümran'ı görenler gözlerine inanamıyor

Doğuştan göz tansiyonuna bağlı görme problemleri yaşayan, sosyal medyada ise gözlerine photoshop yaptığı sanılan 18 yaşındaki Ümran Dut, gözlerinin tedavi edilmesi için yardım bekliyor.

Genç Ümran'ı görenler gözlerine inanamıyor
Genç Ümran'ı görenler gözlerine inanamıyor
Genç Ümran'ı görenler gözlerine inanamıyor
Genç Ümran'ı görenler gözlerine inanamıyor
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Yaşadığı göz tansiyonu sebebiyle doğuştan yüzde 5 görebilen Ümran Dut’un en büyük hayali biraz olsun görebilmek ve piyano çalmak.

Balıkesir'de yaşayan Ümran Dut, “18 yaşındayım ve iyileşmek istiyorum. Gezmek, arkadaşlarım ile oynamak, yıldızlara bakmak istiyorum. Annemin elini, babamın elini tutmadan bir yerlere gitmek istiyorum. Arkadaş edinmek, iyileştiğim zaman piyano çalmak istiyorum. Öğrenmek istiyorum ve şarkı söylemek istiyorum" dedi.

Çocuğunun okula gidemediğinin altını çizen anne Özlem Dut, “Kızım dünyaya geldiği zaman göz doktoru hemen bizi İzmir’e sevk etmişti. Tedavisi tam olamadı . Sadece bir gözünü ellediler, öbürkü gözüne dokunmadılar bile. Çocukluğunu yaşayamadı zaten. Hep evin içinde, hep evin içinde. Bizden başka bir arkadaşı, bir sığınacak bir şeyi yoktu. Bütün ihtiyacını ben karşılıyorum kızımın. Kızım doğru düzgün hiçbir şey yapamıyor. Okula gidemedi, çocukluğunu yaşayamadı, gençliğini yaşayamadı. Bazen gözüne çarpıyorlar diye oynatamıyorum. Bu sefer gözüne değdikleri zaman ağlıyor, üzülüyor, acıyor. Ortama fazla sokamıyorum onu” dedi.

Devlet büyüklerinden kızının görebilmesi için yardım bekleyen baba İsmail Dut, “Ümran’ın düzelmesini istiyoruz. Sağlık bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmak istiyoruz. Arayıp da bulamadığımız profesörleri, doktorları istiyoruz. Kızımız yeter ki düzelsin. Kızım, eşimin dediği gibi yalnız gezemiyor, dolaşamıyor. Arkadaş edinemiyor. Mesela bir düğüne gideceği zaman, giyindiği zaman kendini göremiyor. Düğünlerde eğlenemiyor. Hiçbir şekilde sosyal yaşantısı yok. Düzelmesini istiyorum. İyi doktorlar istiyorum. Cumhurbaşkanına, Sağlık Bakanına sesleniyorum” dedi.

Genç Ümranı görenler gözlerine inanamıyor

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