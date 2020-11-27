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27.11.2020 - 17:10 | | İHA

Geri dönüşüm tesisinde yangın! Dumandan göz gözü görmedi

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi uzun uğraşların ardından yangını kontrol altına alırken, yangından yükselen dumanlar drone ile havadan görüntülendi.

Geri dönüşüm tesisinde yangın! Dumandan göz gözü görmedi

Yangın, Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, geri dönüşüm tesisinde elektrik kontağından başlayan yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Geri dönüşüm malzemelerinin tutuşmasıyla yoğun duman oluştu.

Geri dönüşüm tesisinde yangın Dumandan göz gözü görmedi

Tesis çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri geri dönüşüm tesisine farklı noktalardan müdahale ederek yangını uzun uğraşların ardından kontrol altına aldı. Geri dönüşüm tesisine bağlı iş makinalarıyla yanıcı malzemeleri tesisten uzaklaştırılarak itfaiye ekiplerine yardım edildi.

Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

 

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