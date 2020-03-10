10.03.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul
‘Geri zekâlı’ soruşturması
Youtube’de kadın - erkek ilişkileri üzerine videolar paylaşan Muhammet Çumanoğlu, programında kendisine “geri zekâlı” diye hakaret ettiğini öne sürdüğü Okan Bayülgen hakkında suç duyurusunda bulundu.
ELİF ALTIN İstanbul
Okan Bayülgen ise savcılığa verdiği ifadesinde, “Sosyal medyada duygusal ilişkiler üzerine ahkâm kesen kişiler hakkında ‘geri zekâlı’ ibaresini kullandım. Bu ifadenin müşteki ile ilgisi olmadığı yayın akışından anlaşılacaktır. Programım mizaç amaçlı yapılmaktadır. Eleştirel yorumlarda bulunulmaktadır” dedi.
Savcılık dosyayı, suç uzlaşma kapsamında olduğu için uzlaşma bürosuna gönderdi.