‘Geri zekâlı’ soruşturması

Okan Bayülgen ise savcılığa verdiği ifadesinde, “Sosyal medyada duygusal ilişkiler üzerine ahkâm kesen kişiler hakkında ‘geri zekâlı’ ibaresini kullandım. Bu ifadenin müşteki ile ilgisi olmadığı yayın akışından anlaşılacaktır. Programım mizaç amaçlı yapılmaktadır. Eleştirel yorumlarda bulunulmaktadır” dedi.

Savcılık dosyayı, suç uzlaşma kapsamında olduğu için uzlaşma bürosuna gönderdi.