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18.10.2020 - 18:39 | | DHA

Geriye bu görüntü kaldÄ±! Baba ve oÄŸlu hayatÄ±nÄ± kaybetti

Konya'da, Furkan O.'nun (19)Â kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kan otomobil, kaldÄ±rÄ±mda yÃ¼rÃ¼yen BÃ¼nyamin Ã–zkan (36),Â eÅŸi Sibel Ã–zkan (36) ve oÄŸlu Ahmet Eymen Ã–zkan'a (5) Ã§arptÄ±. Kazada baba ve oÄŸlu hayatÄ±nÄ± kaybederken, yaralanan anne ile otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Furkan O. hastanede tedaviyeÂ alÄ±ndÄ±.Â

Kaza, saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda merkez SelÃ§uklu ilÃ§esi Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi'nde meydana geldi. Furkan O. yÃ¶netimindeki 42 CHG 99 plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±karak kaldÄ±rÄ±mda yÃ¼rÃ¼yen BÃ¼nyamin Ã–zkan, eÅŸi Sibel Ã–zkan ve oÄŸlu Ahmet Eymen Ã–zkan'a Ã§arptÄ±.

Geriye bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kaldÄ± Baba ve oÄŸlu hayatÄ±nÄ± kaybetti

Kazada Ahmet Eymen Ã–zkan olay yerinde, BÃ¼nyamin Ã–zkan da kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Meram TÄ±p FakÃ¼ltesi'nde hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kazada yaralanan Sibel Ã–zkan Meram TÄ±p FakÃ¼ltesi'nde, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Furkan O. da Konya Åžehir Hastanesi'nde tedaviye alÄ±ndÄ±.Â 

Kazayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â 

Geriye bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kaldÄ± Baba ve oÄŸlu hayatÄ±nÄ± kaybetti

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