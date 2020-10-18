Geriye bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kaldÄ± Baba ve oÄŸlu hayatÄ±nÄ± kaybetti

Kaza, saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda merkez SelÃ§uklu ilÃ§esi Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi'nde meydana geldi. Furkan O. yÃ¶netimindeki 42 CHG 99 plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±karak kaldÄ±rÄ±mda yÃ¼rÃ¼yen BÃ¼nyamin Ã–zkan, eÅŸi Sibel Ã–zkan ve oÄŸlu Ahmet Eymen Ã–zkan'a Ã§arptÄ±.

Kazada Ahmet Eymen Ã–zkan olay yerinde, BÃ¼nyamin Ã–zkan da kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Meram TÄ±p FakÃ¼ltesi'nde hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kazada yaralanan Sibel Ã–zkan Meram TÄ±p FakÃ¼ltesi'nde, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Furkan O. da Konya Åžehir Hastanesi'nde tedaviye alÄ±ndÄ±.Â

Kazayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â